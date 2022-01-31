Пешеходный мост в Полярном планируется открыть весной

Прежний мост решили заменить спустя 70 лет, когда возникла опасность его обрушения. Фото: Правительство Мурманской области

В конце 2021 года в Полярном наконец-то достроили новый пешеходный мост между улицами Моисеева и Душенова, который очень ждали местные жители. Однако ходить по переправе еще нельзя - официально открыть ее должны весной.

- Сейчас идет оформление всех необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию. Из-за больших сроков регламентных процедур открытие моста планируется в конце первого - начале второго квартала 2022 года, - уточнила информагентству Nord News пресс-секретарь регионального минстроя Елена Молодцова.

Прежний мост решили заменить спустя 70 лет, когда возникла опасность его обрушения. Сейчас жители Полярного уже ходят через мост, но северян призывают это не делать.

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