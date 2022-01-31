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Общество31 января 2022 13:42

Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Температура воздуха опустится до -30
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Начало февраля ознаменуется в Мурманской области крепкими морозами. С 1 по 3 февраля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления.

- Вечером 31 января и в первой половине суток 1 февраля по Мурманской области ожидается холодная погода с температурой воздуха -25 -30 градусов, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.

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