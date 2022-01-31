Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу. Фото: Олег ФИЛОНОК

Начало февраля ознаменуется в Мурманской области крепкими морозами. С 1 по 3 февраля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления.

- Вечером 31 января и в первой половине суток 1 февраля по Мурманской области ожидается холодная погода с температурой воздуха -25 -30 градусов, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.

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