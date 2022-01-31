Вызов врача на дом в Мурманске в 2022 году: телефоны, мессенжеры, время приема вызовов

В Мурманской области ситуация по коронавирусу оставляет желать лучшего. Фото: Николай Александров

В Мурманской области ситуация по коронавирусу оставляет желать лучшего. Все больше северян заражается опасной инфекцией и приходится вызывать врача на дом. Рассказываем, как это сделать.

В Мурманской городской поликлинике №1 звонки принимаются Центром приема вызовов врача на дом по телефону: 43-90-00 (с 08.00 до 19.00 по будням). Обслуживание вызовов - с 09.00 до 20.00

Также принимаются текстовые сообщения в мессенджере WhatsApp: 8(921)046-94-73 (будни с 08.00-14.00). По субботам вызовы врача принимаются регистратурами терапевтических отделений. Обслуживание вызовов с 09.00 до 15.00.

Оставить заявку для вызова врача на дом в Мурманской городской поликлинике №2 можно на сайте медучреждения - в будние дни с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 13.00. По воскресеньям и в праздничные дни заявки не обрабатываются.

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