Рекультивация пометохранилища птицефабрики "Снежная" завершена на 65%. Фото: Правительство Мурманской области

Рекультивация пометохранилища птицефабрики "Снежная" завершена на 65%. Об этом на заседании правительства Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Проект очень сложный. Также в 2021 году мы приступили к рекультивации самой большой свалки в Заполярье - в Дровяном, - сообщил глава региона.

Напомним: работы на пометохранилище планируют завершить в 2022 году.

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