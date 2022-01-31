Мурманская область расположилась на 12 месте по стоимости домов среди регионов России

Самые выгодные варианты арендных домов оказались в Приморском крае – там доходность коттеджей составила 15,3% годовых, а окупаемость 6,5 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты федерального портала «Мир Квартир» проанализировали доходность и окупаемость домов в России.

Аналитики взяли средние цены покупки и аренды дома по регионам и смоделировали ситуацию, когда дом сдается круглый год по одной ставке, без простоев. Затраты на ремонт, коммунальные расходы и налоги в расчет не включались.

Мурманская область в этом списке оказалась на 12 месте. В среднем, дом в Заполярье стоит 7,5 миллиона рублей. Аренда в месяц - 55 тысяч. Доходность такого жилья составит 8,8% годовых, а окупаемость - 11,4 года.

Самые выгодные варианты арендных домов оказались в Приморском крае – там доходность коттеджей составила 15,3% годовых, а окупаемость 6,5 года.

Самая маленькая доходность - на море, в столицах и на Кавказе. В Краснодарском крае дома принесут всего 3% годовых, а окупятся аж за 33 года. Окупаемость среднего дома в Москве составила 20 лет, в Московской области – 19,3 года, в Петербурге – более 24.

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