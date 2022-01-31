В отношении стрелявшего у торгового центра Мурманска мужчины составили два административных протокола

В Мурманске составили два административных протокола в отношении 26-летнего мужчины, который устроил стрельбу у торгового центра "Солнечный". Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманске составили два административных протокола в отношении 26-летнего мужчины, который устроил стрельбу у торгового центра "Солнечный". Об этом сообщили в полиции.

- Мужчина привлечен к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и по части 2 статьи 20.8 КоАП РФ "Грубое нарушение лицензионных требований условий хранения и учета оружия". Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам сотрудники полиции примут процессуальное решение, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Напомним: северянин достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 54-летнего посетителя, с которым у него развязался конфликт.

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