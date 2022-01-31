Жители Мурманска не могут дозвониться до клиник, где делают ПЦР-тесты

Провисев на линии 5-10 минут, можно так и не дождаться ответа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области каждый день устанавливается новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 777 новых случаев заражения. Напомним, что у большинства пациентов фиксируется штамм "омикрон".

Так как заболевших много, увеличилось и количество желающих сделать ПЦР-тест. До платных клиник, которые оказывают тестирование, дозвониться стало непросто.

- В связи с большим количеством обращений время ожидания ответа может быть увеличено. Приносим свои извинения, - говорит автоответчик одного из медучреждений.

Провисев на линии 5-10 минут, можно так и не дождаться ответа.

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