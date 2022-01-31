Силач из Мурманска Леон Мирошник установил новый рекорд России

Силач из Мурманска Леон Мирошник успешно выступил на международных соревнованиях в Сан-Паулу в Бразилии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Силач из Мурманска Леон Мирошник успешно выступил на международных соревнованиях в Сан-Паулу в Бразилии.

- Установил новый рекорд России в становой тяге 356 килограммов в весовой категории до 105 килограммов на Кубке мира по Strongman, сообщил Леон на своей странице в Instagram.

Напомним: в июне 2021 года мурманчанин получил серьезную травму на Кубке мира по силовому экстриму, который проходил в Териберке: во время неудачного падения с осью Аполлона он повредил связки.

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