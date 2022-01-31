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Здоровье31 января 2022 10:12

За сутки в Мурманской области выявлено рекордное количество зараженных

Ковидные антирекорды держатся в регионе уже неделю
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманская область продолжает устанавливать суточные антиковидные рекорды из-за "омикрона".

Так, по данным на 31 января от федерального оперштаба, в регионе выявлено 777 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. На прошлой неделе заболевших фиксировалось в три раза меньше.

Всего с марта 2020 года коронавирус подхватили 98 675 жителей и гостей Заполярья. Умерли 2933 человека (+7 за сутки).

Напомним: в Мурманской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. В регионе растет число заболевших, половина случаев - "омикрон":

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