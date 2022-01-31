Зубная боль подтолкнула жителя Архангельской области на кражу в аптеке Североморска

В отношении жителя Архангельской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Североморска обратилась фармацевт одной из городских аптек, сообщив о краже. Женщина рассказала, что к ним зашел мужчина и попросил показать лекарства от зубной боли. Схватив один из препаратов, он выбежал из аптеки и скрылся.

Полицейские опросили сотрудницу аптеки и свидетелей, получили приметы посетителя. Вскоре оперативники задержали 28-летнего грабителя.

- Им оказался ранее не судимый мужчина. Выяснилось, что он покинул регион, уехав в Архангельскую область. Там его задержали сотрудники уголовного розыска. Северянин рассказал, что в тот день у него разболелся зуб. Друзья посоветовали ему купить в аптеке специализированный препарат, однако платить за лекарство он не захотел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении жителя Архангельской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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