В Мурманской области спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на медучреждения и сдержать рост числа заболевших. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Мурманской области вводят новые ограничения. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на медучреждения и сдержать рост числа заболевших.

- С 1 февраля приостанавливаются физкультурные мероприятия и спортивные соревнования. Исключение – запланированные на февраль 2022 года официальные всероссийские спортивные соревнования из Единого календарного плана Минспорта РФ. Их проведение возможно при соблюдении следующих условий: без зрителей; допускается персонал исключительно из числа лиц, либо прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, либо перенесших это заболевание (с даты выздоровления прошло не более шести месяцев), либо имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия – 48 часов). Допуск участников и персонала осуществляется при предъявлении QR-кода, - сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Напомним: в Мурманской области отменяются все массовые мероприятия. Ограничения вводят из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

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