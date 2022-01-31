В Туманном попал на видео редкий хищник

Птицу заметили сидящей на перилах лестницы. Фото: скрин видео vk.com/tumanny

Жителям Туманного довелось повстречать редкую птицу – беркута, который занесен в Красную книгу России и Красную книгу Мурманской области.

Видео с хищником опубликовали в паблике «Туманный». Пернатый сидел на перилах лестницы, а когда понял, что его заметили, раскинул крылья и был таков.

Беркут охотится на разную дичь, в том числе и крупную. В его рационе - грызуны, ежи, лесные куницы, горностаи, белки, лисицы, новорожденные северные олени и косули. Часто охотится на птиц — сизых голубей, глухарей, тетеревов, куропаток, уток, сов и даже ястребов.

На Кольском полуострове беркут гнездится в том числе в Лапландском заповеднике. Обитает на всей территории Мурманской области, кроме крайних северо-восточных частей. Известны залеты в тундру и на побережье Баренцева моря.

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