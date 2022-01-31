Жители Мурманска возмущены рекламой наркотиков на стенах жилых зданий

Мурманчане активно жалуются на такие граффити в Центр управления регионом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на стенах жилых домов появляются опасные граффити с рекламой онлайн-магазинов по продаже наркотиков. В объявлениях предлагают "легкий" заработок за распространение опасных веществ и работу с "закладками". А это - уголовно наказуемое дело. Наносят рисунки даже на объекты культурного наследия.

Мурманчане активно жалуются на такие граффити в Центр управления регионом.

- Надписи активно распространяются, в среднем на дом приходится 3-4. Всего в Мурманске их зафиксировано около 200 во всех округах, - сообщил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Администрациям и управляющим компаниям предложили не просто реагировать на жалобы северян, а применять превентивные меры.

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