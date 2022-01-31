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Общество31 января 2022 7:47

Из-за метели в Мурманской области закрыли участок дороги "Кола-Серебрянские ГЭС"

Проезд недоступен с 10.00 31 января
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Дорогу откроют, когда погода улучшится, а пока автовладельцев просят по возможности воздержаться от дальних поездок.

Дорогу откроют, когда погода улучшится, а пока автовладельцев просят по возможности воздержаться от дальних поездок.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники ГУ МЧС по Мурманской области предупреждают водителей о закрытии участка дороги в Кольском районе.

- Проезд по автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС с 122 километра по 135 километр закрыт по погодным условиям (усиление ветра, метель, отсутствие видимости) с 10.00 31 января. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в спасательном ведомстве.

Дорогу откроют, когда погода улучшится, а пока автовладельцев просят по возможности воздержаться от дальних поездок.

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