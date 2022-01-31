Андрей Чибис: "омикрон" преобладает в Мурманской области

В Мурманской области несколько дней подряд обновлялся антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области несколько дней подряд обновлялся антирекорд по числу заболевших коронавирусом.

- "Омикрон" преобладает в нашей области, более половины случаев заражения приходится на него. На 171% увеличился темп регистрации заболеваемости, целые коллективы во всех сферах деятельности выбывают из работы. Уровень нагрузки на первичное звено - поликлиники и патронажные службы, кратно вырастет, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

При этом "омикрон" в 7 раз заразнее штамма "дельта".

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