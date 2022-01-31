В Мурманске 14-летняя школьница не вернулась с прогулки

В Мурманске пропал подросток. 30 января 14-летняя Вероника Зуева ушла на прогулку, но домой так и не появилась. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманске пропал подросток. 30 января 14-летняя Вероника Зуева ушла на прогулку, но домой так и не появилась.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Была одета в светло-сиреневую куртку, светлые джинсы, белые кроссовки, черно-розовый платок.

Всех, кто может помочь, поисковый отряд "ЛизаАлерт"просит позвонить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112 или инфоргу Анне Бузиной 8909-560-77-56.

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