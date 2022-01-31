Половина государственных и муниципальных служащих в Мурманской области должна уйти на удаленку

В Мурманской области возвращается удаленка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля в Мурманской области вводятся новые ограничения, так как заболевших коронавирусом, в том числе и "омикроном", становится все больше.

- 50% государственных и муниципальных сотрудников органов власти переходят на удаленку. Прошу работодателей также организовать ее на своих предприятиях. Всех, кто не задействован в производственном процессе, также прошу перевести на удаленку, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: все массовые мероприятия в регионе отменены, ограничена работа общепита и наполняемость фитнес-залов и библиотек.

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