Половина государственных и муниципальных служащих в Мурманской области должна уйти на удаленку

В Мурманской области возвращается удаленка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 1 февраля в Мурманской области вводятся новые ограничения, так как заболевших коронавирусом, в том числе и "омикроном", становится все больше.
- 50% государственных и муниципальных сотрудников органов власти переходят на удаленку. Прошу работодателей также организовать ее на своих предприятиях. Всех, кто не задействован в производственном процессе, также прошу перевести на удаленку, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: все массовые мероприятия в регионе отменены, ограничена работа общепита и наполняемость фитнес-залов и библиотек.
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