Кафе и рестораны в Мурманской области будут работать только до 23.00

Общепит в Мурманской области сможет работать до 23.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Мурманской области с 1 февраля возвращаются ограничения, которые действовали ранее.

- Возвращаются ранее разрешенные часы работы общепита до 23.00, наполняемость зала должна быть до 70%, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в регионе отменены все массовые мероприятия, также ограничено количество посетителей библиотек и фитнес-залов.

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