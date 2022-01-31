Кафе и рестораны в Мурманской области будут работать только до 23.00

Общепит в Мурманской области сможет работать до 23.00.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Мурманской области с 1 февраля возвращаются ограничения, которые действовали ранее.
- Возвращаются ранее разрешенные часы работы общепита до 23.00, наполняемость зала должна быть до 70%, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: в регионе отменены все массовые мероприятия, также ограничено количество посетителей библиотек и фитнес-залов.
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