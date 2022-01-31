Под Апатитами мужчина пострадал во время езды на снегоходе

30 января семь спасателей выезжали в район губы Кислая под Апатитам. Фото: МЧС Мурманской области

30 января семь спасателей выезжали в район губы Кислая под Апатитам. Там получил травму 53-летний мужчина, который ездил на снегоходе.

- Вечером того же дня пострадавший был найден, передан сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Заполярье на обочину съехал автобус с моряками.

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