В Мурманской области похолодает до -25 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманскую область спешат морозы. В начале недели столбик термометра опустится до -25 градусов.

- 31 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -15 - 20, при прояснениях -20 - 25, днем -9 - 14, местами до -20 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", на ближайшие дни дать прогноз погоды непросто, так как малоградиентное барическое поле, слабый ветер и непредсказуемый нижний ярус представляют собой дикую для зимы смесь.

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