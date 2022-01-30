В Мурманской области похолодает до -25 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманскую область спешат морозы. В начале недели столбик термометра опустится до -25 градусов.
- 31 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -15 - 20, при прояснениях -20 - 25, днем -9 - 14, местами до -20 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", на ближайшие дни дать прогноз погоды непросто, так как малоградиентное барическое поле, слабый ветер и непредсказуемый нижний ярус представляют собой дикую для зимы смесь.
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