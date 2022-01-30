В Кандалакше две бездомные собаки напали на женщину и ее шпица

Питомец северянки сильно пострадал. Фото: vk.com/kandvkurse

В паблике "Кандалакша в курсе" сообщили о нападении двух бродячих собак на женщину и ее шпица. Это произошло, когда кандалакшанка вместе со своим питомцем пошла выносить мусор.

- В их сторону побежали две собаки, не чипированные. Одна стала кусать женщину за ноги, от испуга шпиц побежал в другую сторону. За ним побежала вторая собака, догнала и начала его кусать и трепать. Женщина побежала на помощь, прикрыла любимца собой, а собаки пытались напасть на нее. Северянка успела забрать шпица и убежать домой, - рассказали очевидцы.

В итоге местная жительница отделалась легким испугом и повреждением вещей, а вот ее питомцу повезло меньше - у животного отказали задние лапы, предположительно есть внутренние повреждения.

В паблике отметили, что на месте нападения помимо двух собак замечены также щенки, которые ели принесенный кем-то корм.

Как сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова, по опубликованной в соцсетях информации полиция зарегистрировала заявление. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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