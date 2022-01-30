В торговом центре Мурманска мужчина устроил стрельбу

Между четырьмя мужчинами произошел конфликт. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В торговом центре "Солнечный", что находится на улице Скальной в Мурманске, произошла стрельба. Об этом сообщили в полиции.

- Между четырьмя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал, предположительно, травматический пистолет и произвел выстрел. 54-летний мужчина получил ранение в области ноги, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Всех участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств.

Напомним: в полиции прокомментировали драку в мурманском магазине "Светофор". В соцсетях сообщали, что покупатели разбили голову сотруднику торговой сети.

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