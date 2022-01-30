Расследование уголовного дела по факту смерти машиниста шнекоротора в Кольском районе длится год

Дело находится в производстве почти год. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Следователи продолжают расследование уголовного дела, которое было возбуждено почти год назад - в феврале 2021 года - после гибели 50-летнего машиниста шнекоротора в Кольском районе.

Напомним: снегоуборочная техника провалилась под лед на озере Канентъявр, мужчина не смог выбраться из машины. На водоем северянин выезжал в нерабочее время - начальство поручило ему расчистить снег на озере для проведения курсов спортивного вождения. Однако лед не выдержал многотонный транспорт.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области, уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека", все еще находится в производстве.

Руководителей дорожной организации, в которой работал погибший машинист шнекоротора, может ожидать до 4 лет лишения свободы.

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