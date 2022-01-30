В феврале в заповеднике "Пасвик" откроется первый зимний эко-маршрут

Тропа будет длиной в 2,5 километра в одну сторону. Фото: Александр ГЛУЗ

17 февраля в природном заповеднике "Пасвик" откроется первое зимнее направление для экскурсий. Путешественников ждет экологический маршрут под названием «Зимний Пасвик».

- Это пеший маршрут на снегоступах, длиной в 2,5 километра в одну сторону. Будем принимать посетителей с января по апрель, - рассказала "КП"-Мурманск" начальник отдела экологического просвещения и международного сотрудничества Александра Синяк.

Также в резервате действует маршрут «Остров Варлама – жемчужина Пасвика» - двухкилометровая тропа, которая доступна для посещения с мая по октябрь. На экскурсии можно встретить разных животных, в особенности птиц.

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