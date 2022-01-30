В Мурманске завершены поиски пропавшего 25-летнего мужчины

Мужчину удалось найти живым и невредимым. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски 25-летнего Дениса Гилева. Молодой человек ушел из дома 9 января и с тех пор было не известно, где он находится.

К счастью, спустя 10 дней мужчину удалось найти живым и невредимым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас". О том, где все это время был северянин, волонтеры не уточняют.

Напомним: в Ковдоре завершены поиски двух 12-летних девочек. Лиза и Вика не вернулись с прогулки.

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