В конкурсе «Бешеная пила» в Апатитах победили сразу три региона

Мастерам дали всего 90 минут, чтобы они бензопилами, стамесками и другим инструментами создали скульптуры из кубов чистейшего льда Имандры. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

29 января на площади Ленина в Апатитах во все стороны летела снежная пыль, хотя погода была безветренная и безснежная. А все потому, что здесь шел шоу-конкурс «Бешеная пила».

В этом году он прошел, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом, благодаря тому, что все действо было на свежем воздухе. «Бешеная пила-2022» объединила пять команд и участников из Екатеринбурга, Королева, Костромы, Апатитов, Кировска, Петрозаводска и Хабаровска.

Мастерам дали всего 90 минут, чтобы они бензопилами, стамесками и другим инструментами создали скульптуры из кубов чистейшего льда Имандры. Как рождаются проведения искусства, северяне могли наблюдать своими глазами.

Победителем стала команда из Кировска, но по факту она объединяет сразу три города: помимо заполярного еще Петрозаводск и Хабаровск. Иван Локтюхин и Елена Тимофеева создали ледяную объемную картину «Вдоль по улице метелица метет».

Все скульптуры остались на главной площади Апатитов. В администрации города призвали аккуратнее к ним относится и не ломать.

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