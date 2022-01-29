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Происшествия29 января 2022 13:41

В Гаджиево из-за аварии пропало электричество

Восстановительные работы уже ведутся
Ника СВЕТЛОВА
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В субботу, 29 января, жители Гаджиево остались без электричества. - В 15.25 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения в Гаджиево ЗАТО Александровск Мурманской области. Ведутся восстановительные работы, - сообщили в МЧС по Мурманской области. Причины аварии пока не сообщаются.

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