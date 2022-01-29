Почти у 60% заболевших коронавирусом в Мурманской области выявили "омикрон"

Дети стали чаще попадать в больницы с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области ухудшатся ситуация с коронавирусом. Почти у 60% вновь заболевших северян диагностировали "омикрон". Госпитализированы 62 ребенка, к счастью, тяжелых случаев среди них нет. Однако, как сообщил губернатор Андрей Чибис, критического сценария пока удалось избежать.

- Нарастили тестирование: у нас 564 теста на 100 000 населения. Усиливаем амбулаторную службу, сейчас работают 43 патронажные бригады, дополнительно 33 специализированные бригады скорой медицинской помощи. И муниципалитеты, и правительство области снабдили эти бригады дополнительным транспортом. Отладили работу колл-центра: не отвеченных вызовов у нас 0,2 %, а время дозвона до номера 122 – в среднем 10 секунд, максимально – 1 минута 8 секунд. Дальше включается голосовой помощник, и живой оператор в любом случае берёт трубку. У нас 28 операторов работает, 56 в резерве, то есть мы можем в любой момент службу нарастить, – сообщил губернатор на заседании Координационного штаба при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане.

Напомним: в Мурманской области коллективный иммунитет находится на уровне 80%.

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