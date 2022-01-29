В Ковдоре пропали две 12-летние девочки

Поиски Лизы продолжаются. Фото: администрация Ковдора

Около двух часов ночи 29 янвая в Ковдоре объявили в розыск двух 12-летних девочек.

Елизавета Берсенева и Виктория Голубева пошли вечером 28 числа гулять и не вернулись.

Девочки не вернулись с прогулки 28 января. Фото: администрация Ковдора

- По состоянию на 7:20 найдена Вика, поиски Лизы продолжаются, - сообщили в администрации Ковдора.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102 (с мобильного) или +7 (81535) 7-48-71.

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