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Общество29 января 2022 5:50

В Ковдоре пропали две 12-летние девочки

После ночи поисков удалось обнаружить одну несовершеннолетнюю
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Поиски Лизы продолжаются. Фото: администрация Ковдора

Поиски Лизы продолжаются. Фото: администрация Ковдора

Около двух часов ночи 29 янвая в Ковдоре объявили в розыск двух 12-летних девочек.

Елизавета Берсенева и Виктория Голубева пошли вечером 28 числа гулять и не вернулись.

Девочки не вернулись с прогулки 28 января. Фото: администрация Ковдора

Девочки не вернулись с прогулки 28 января. Фото: администрация Ковдора

- По состоянию на 7:20 найдена Вика, поиски Лизы продолжаются, - сообщили в администрации Ковдора.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102 (с мобильного) или +7 (81535) 7-48-71.

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