В Мурманске может появиться памятник детям войны

До 15 февраля продлится обсуждение проекта.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В январе стартовал конкурс по созданию концепции развития Парка Победы в Мурманске. При разработке проекта важно сохранить историческую память и природу.
До 15 февраля продлится обсуждение проекта. Высказать свое мнение можно здесь. А участники общественной организации «Дети военного Мурмана» уже предложили свои идеи.
- Юрий Ликатов, руководитель организации «Дети военного Мурмана», озвучил идею установки небольшого памятника, посвященного детям, рожденным и проживавшим на территории Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.
Напомним: стало известно, как будет выглядеть кафедральный собор в Мурманске. Его планируют построить на месте бывшего парка аттракционов.
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