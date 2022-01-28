В Мурманске может появиться памятник детям войны

До 15 февраля продлится обсуждение проекта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В январе стартовал конкурс по созданию концепции развития Парка Победы в Мурманске. При разработке проекта важно сохранить историческую память и природу.

До 15 февраля продлится обсуждение проекта. Высказать свое мнение можно здесь. А участники общественной организации «Дети военного Мурмана» уже предложили свои идеи.

- Юрий Ликатов, руководитель организации «Дети военного Мурмана», озвучил идею установки небольшого памятника, посвященного детям, рожденным и проживавшим на территории Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Напомним: стало известно, как будет выглядеть кафедральный собор в Мурманске. Его планируют построить на месте бывшего парка аттракционов.

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