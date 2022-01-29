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Общество29 января 2022 11:11

В Мурманской области возбуждены два уголовных дела из-за лесных пожаров

Одного из виновников найти не удалось
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В 2021 году серьезные лесные пожары бушевали в Мурманской области, а в Карелии из-за них даже закрывали трассу "Кола".

В 2021 году серьезные лесные пожары бушевали в Мурманской области, а в Карелии из-за них даже закрывали трассу "Кола".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году серьезные лесные пожары бушевали в Мурманской области, а в Карелии из-за них даже закрывали трассу "Кола". Некоторые возгорания произошли по вине людей.

- В пожароопасном сезоне 2021 года возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, одно дело - в отношении физического лица и одно - в отношении неустановленного лица, - сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Напомним: в регионе хотят создать специальные места для шашлыков. Это поможет бороться с лесными пожарами.

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