Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан пишет книгу о зависти

По его словам, в свое время роман с таким названием хотел написать Федор Достоевский, но в итоге отказался от планов и создал роман "Бесы". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прошла пресс-конференция с участием митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. Журналисты спросили его о творческих планах.

Владыка - автор многих книг о вере и краеведении. Сейчас он работает над трудом о зависти.

- Эта тема оказалась очень обширной, вся история человечества состоит из реализации этого чувства, все проблемы - и революции, и бунты. Надеюсь, что скоро завершу книгу «Зависть», и каждый взглянет в нее, оценит, а что у него в душе, насколько он подвержен этому чувству и как с этим бороться, - рассказал владыка.

По его словам, в свое время роман под таким названием хотел написать Федор Достоевский, но в итоге отказался от планов и создал роман "Бесы".

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