Прокуратура нашла нарушения при реконструкции краеведческого музея

Сдать объекты должны были 29 ноября 2020 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура проверила ход реконструкции Мурманского краеведческого музея. Контракт был подписан 31 мая 2019 года и стоил 136,6 миллиона рублей. Сдать объект должны были 29 ноября 2020 года.

Однако, как уже писала "КП"-Мурманск", во время реконструкции обнаружились проблемы, из-за которых она затянулась. Общественники обратились в прокуратуру, чтобы та проверила ход работ.

- 28 декабря 2021 года прокуратурой Октябрьского округа в отношении ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Соответствующие материалы уже направлены для рассмотрения в УФАС России по Мурманской области, - сообщили в ведомстве.

Напомним: не в срок закончатся работы и по ДК моряков в Мурманске.

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