Сугроб в Мурманске стал героем фотожаб

Январь стал сложным месяцем для коммунальных служб: за 20 дней выпало 134% от месячной нормы снега. Фото: vk.com/51jkh

Январь стал сложным месяцем для коммунальных служб: за 20 дней выпало 134% месячной нормы снега. С этим справились не все.

Так, на улице Ивченко в Мурманске вырос большой сугроб. И он стал героем фотожаб. В группе в "ВКонтакте" "ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль" выложили сразу несколько примеров таких работ. Пост собирает лайки и просмотры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru