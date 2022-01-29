В Мурманске отремонтируют кровлю дома, с которого упали снег и заграждение

Жильцы дома сообщили, что кровля только недавно была отремонтирована, однако в Фонде капитального ремонта Мурманской области эту информацию не подтвердили. Фото: Кирилл Конотоп

Утром 24 января с крыши дома № 19 на улице Загородной в Мурманске вместе с наледью упало и заграждение. Рядом со зданием в этот момент проходили люди, они чудом не пострадали.

Жильцы дома сообщили, что кровля только недавно была отремонтирована, однако в Фонде капитального ремонта Мурманской области эту информацию не подтвердили.

- В 2020 году был проведен капитальный ремонт фасада и подвала дома № 19 на улице Загородной. Капитальный ремонт крыши этого дома запланирован в краткосрочном плане в период с 2022-го по 2024 год, - сообщили "КП"-Мурманск" в фонде.

Напомним: мурманские ТСЖ поддержали получение субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов. Представители собственников жилья положительно высказались об инициативе.

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