В ЗАГС Мурманска теперь пускают только женихов и невест

Четвертый день подряд в Мурманской области обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Администрация города Мурманска
Четвертый день подряд в Мурманской области обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным от 28 января, заболел 501 человек.
Поэтому в регионе вводятся новые ограничения. В том числе муниципалитеты должны определиться, как будут работать ЗАГСы. В Мурманске уже решение приняли.
- В условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о проведении государственной регистрации заключения брака в неторжественной обстановке исключительно в присутствии лиц, вступающих в брак (жениха и невесты), не допуская приглашенных лиц, - сообщили в администрации Мурманска.
Напомним: в Мурманской области приостановили диспансеризацию и плановые осмотры.
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