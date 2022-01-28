В ЗАГС Мурманска теперь пускают только женихов и невест

Четвертый день подряд в Мурманской области обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Администрация города Мурманска

Четвертый день подряд в Мурманской области обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным от 28 января, заболел 501 человек.

Поэтому в регионе вводятся новые ограничения. В том числе муниципалитеты должны определиться, как будут работать ЗАГСы. В Мурманске уже решение приняли.

- В условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о проведении государственной регистрации заключения брака в неторжественной обстановке исключительно в присутствии лиц, вступающих в брак (жениха и невесты), не допуская приглашенных лиц, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в Мурманской области приостановили диспансеризацию и плановые осмотры.

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