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Общество28 января 2022 13:28

Прогноз погоды в Мурманске и области на 29, 30 января 2021 года: морозы до -23 градусов

Какая погода будет в Мурманске и области на выходных
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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На дорогах сохраняется гололедица. 31 января ожидается еще большее понижение температуры воздуха.

На дорогах сохраняется гололедица. 31 января ожидается еще большее понижение температуры воздуха.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманской области будут стоять морозы. Ночью столбик термометра опустится ниже -20.

- 29 и 30 января погоду Кольского полуострова будет определять частный циклон, образующийся вблизи побережья Мурмана. В регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -9-14, при прояснениях -18-23, днем - 7-12 градусов, местами до -17, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На дорогах сохраняется гололедица. 31 января ожидается еще большее понижение температуры воздуха.

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