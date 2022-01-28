Прогноз погоды в Мурманске и области на 29, 30 января 2021 года: морозы до -23 градусов

На дорогах сохраняется гололедица. 31 января ожидается еще большее понижение температуры воздуха.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На выходных в Мурманской области будут стоять морозы. Ночью столбик термометра опустится ниже -20.
- 29 и 30 января погоду Кольского полуострова будет определять частный циклон, образующийся вблизи побережья Мурмана. В регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -9-14, при прояснениях -18-23, днем - 7-12 градусов, местами до -17, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
На дорогах сохраняется гололедица. 31 января ожидается еще большее понижение температуры воздуха.
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