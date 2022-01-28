Здание церкви в Мурманске продают за 99 миллионов рублей

Стоимость здания и земли в 3860 квадратных метров - 99 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

На популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже здания церкви вместе с земельным участком. Принадлежат они Мурманской полноевангельской церкви.

Стоимость здания и земли в 3860 квадратных метров - 99 миллионов рублей.

Напомним: на месте бывшего парка аттракционов и кладбища на улице Капитана Буркова в Мурманске хотят построить кафедральный собор.

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