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Общество28 января 2022 13:18

Здание церкви в Мурманске продают за 99 миллионов рублей

Находится она в центре города
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Стоимость здания и земли в 3860 квадратных метров - 99 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

Стоимость здания и земли в 3860 квадратных метров - 99 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

На популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже здания церкви вместе с земельным участком. Принадлежат они Мурманской полноевангельской церкви.

Стоимость здания и земли в 3860 квадратных метров - 99 миллионов рублей.

Напомним: на месте бывшего парка аттракционов и кладбища на улице Капитана Буркова в Мурманске хотят построить кафедральный собор.

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