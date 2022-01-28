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Происшествия28 января 2022 13:08

В Полярных Зорях мастер ремонтной службы пострадал на рабочем месте

Инспекция по труду нашла ряд нарушений
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Виноватых в случившемся хотят привлечь к административной ответственности.

Виноватых в случившемся хотят привлечь к административной ответственности.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Полярных Зорях на рабочем месте пострадал мастер ремонтной службы ООО "АтомТеплоЭлектроСеть". В обстоятельствах разбиралась Государственная инспекция труда в Мурманской области.

- Комиссия установила, что причинами тяжелого случая стали неудовлетворительное техническое состояние оборудования и неудовлетворительная организация производства работ. Работы по запуску проводились без оформленного наряда-допуска на монтаж и ввод в эксплуатацию насоса, а также в отсутствии разработанной технологической документации устанавливающей порядок и последовательность выполнения работ по монтажу питательного насоса, - сообщили в инспекции по труду.

Виноватых в случившемся хотят привлечь к административной ответственности.

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