В "Детской деревне-SOS Кандалакша" прошли тренинги по программе «Шанс»

Ребята узнали информацию о профессиях, своих возможностях и способностях. Фото: Игорь Лебедев.

22 и 23 января в "Детской деревне-SOS Кандалакша" вновь состоялись полезные занятия. Благотворительный фонд «Арифметика добра» организовал для подростков, которые занимаются по образовательной программе «Шанс», мотивационные тренинги. Ребята узнали о профессиях, своих возможностях и способностях.

Основная цель программы «Шанс» – подготовка учеников 8 - 11 классов к сдаче итоговой аттестации и поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения. Ежедневно с учениками со всей России занимаются репетиторы, которые помогают ребятам подготовиться к экзаменам. Особенно популярностью у детей пользуются русский язык, математика, химия и физика.

Для того чтобы обучение было наиболее качественным, предусмотрено входящее и промежуточное тестирование по выбранным предметам для определения проблемных участков и составления индивидуальной программы для каждого ученика. Индивидуальный подход в обучении – одна из важнейших составляющих всех занятий по программе «Шанс».

С некоторыми участниками программы началась профориентационная работа. Они уже прошли диагностику, обсудили результаты тестирования с профориентологами, а теперь в дистанционном формате их ждут встречи со специалистами по выбранным ребятами специальностям.

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