Помнить войну, блокаду и Победу

27 января - важный день в истории нашей страны: 1944 году удалось снять блокаду Ленинграда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 января - важный день в истории нашей страны: 1944 году удалось снять блокаду Ленинграда. С тех пор это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Мурманской области до сих пор живут те, кто помнят те страшные годы, кого ребенком забрали из города, или кто остался жить и выживать.

Северяне, которые хотят не забывать родную историю, могут посетить в Культурно-выставочном центре Русского музея" Мурманска выставку "Блокада Ленинграда" из собрания А. Маевского.

Напомним: в 2021 году к 76-летию Великой Победы и 77-летию Петсамо-Киркенесской операции "КП"-Мурманск" провела два автопробега. Прочитать, как они прошли, можно здесь.

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