Житель Мурманска за смертельную аварию и угон отправится в колонию

За содеянное суд приговорил мурманчанина к 9 годам исправительной колонии общего режима, и три года не сможет садиться за руль по работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Мурманска не раз имел проблемы с законом, например, ездил пьяным за рулем, но это не остановило его от новых нарушений. Как итог - несколько лет он проведет в колонии.

Вечером 20 марта 2020 года он пьяным угнал у своего знакомого "Ладу Ларгус". Все произошло в деревне Ярославской области. Поездка не задалась: мужчина неудачно сдал назад и улетел в кювет, где он и бросил машину, а сам сбежал.

В августе того же года северянин снова угнал машину. Мужчину заметили за рулем Volkswagen Golf сотрудники полиции и потребовали остановиться, но водитель продолжал ехать.

- На большой скорости он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, обогнал двигавшееся впереди по железнодорожному переезду транспортное средство по стороне проезжей части, предназначенной для встречного движения, после чего допустил занос транспортного средства и утратил контроль за его движением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и наехал на световую опору, - сообщили в Ленинском районном суде. - В результате совершения им дорожно-транспортного происшествия, пассажиру автомобиля, за рулем которого был мужчина, по неосторожности были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пассажира.

За содеянное суд приговорил мурманчанина к 9 годам исправительной колонии общего режима, и три года не сможет садиться за руль по работе.

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