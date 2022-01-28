Житель Ура-Губы организовал «резиновую» квартиру

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

26-летинй житель поселка Ура-Губа организовал «резиновую» квартиру. Мужчина оформил фиктивную регистрацию трем иностранцам, гражданам стран ближнего зарубежья.

– Фактически они, как установлено полицейскими, по указанному адресу не проживали. Выявленный факт стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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