Житель Мурманска показал поездку в двухэтажном поезде Мурманск - Санкт-Петербург

Гид из Мурманска Владимир Онацкий в своем Instagram оценил поездку в двухэтажном поезде Мурманск-Санкт-Петербург. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гид из Мурманска Владимир Онацкий в своем Instagram оценил поездку в двухэтажном поезде Мурманск - Санкт-Петербург.

- Не шумно, не страшно, - заметил северянин во время перехода из вагона в вагон, а в ресторане сказал: - Интерьеры новые, пассажиры старые. Сидят, пьют пиво, рассуждают о нарушении прав человека - что нельзя курить в вагоне-ресторане. Из минусов: на уровне глаз - огромная перегородка в окне. Смотреть не очень удобно, приходится нагибаться. На втором ярусе второго этажа явно маловато места для головы полноценного пассажира. Ну, и еще субъективное ощущение, что на втором этаже поезда трясет и качает больше, чем в обычном поезде.

Напомним: в московском метро появился тематический вагон с красотами Мурманской области. Брендированный состав расскажет пассажирам о путешествиях по 19 регионам страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru