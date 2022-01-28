В Мурманской области ожидается похолодание

Северян предупреждают, что после оттепели сохраняется гололедица. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в последние дни стоит морозная погода, однако в последний день января синоптики прогнозируют еще большее похолодание.

- 29-30 января погоду Кольского полуострова будет определять частный циклон, образующийся вблизи побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23, днем - 7-12° местами до -17°. 31 января ожидается понижение температуры воздуха, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Северян предупреждают, что после оттепели сохраняется гололедица.

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