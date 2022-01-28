Матрос из Северодвинска заплатит штраф за избиение сослуживца

Рассмотрев материалы дела и учтя раскаяние обвиняемого, суд постановил старшему матросу выплатить штраф в 20 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Штраф предстоит заплатить военнослужащему из Северодвинска. Такое решение принял Северодвинский гарнизонный суд, рассмотрев уголовное дело в отношении старшего матроса. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 335 УК РФ – «Нарушение уставных правил взаимоотношение между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности».

- Согласно материалам дела, в 11-м часу 9 апреля 2021 года старший матрос вместе с сослуживцами находился в классе учебного корпуса в воинской части в Северодвинске. Мужчина был недоволен поведением своего сослуживца во время занятий. И после нанес последнему удар в челюсть, – сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Северодвинск.

Рассмотрев материалы дела и учтя раскаяние обвиняемого, суд постановил старшему матросу выплатить штраф в 20 тысяч рублей

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