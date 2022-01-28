В Мурманской области зафиксировали новый максимум по числу заболевших коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пятый день подряд в Мурманской области обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Если 28 января их было 501 человек - это максимум с начала пандемии, то 29 января уже 577.

К счастью, такими огромными темпами не растет число умерших из-за осложнений от COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки умерли 6 человек.

Напомним: из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Мурманской области вводятся новые ограничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru