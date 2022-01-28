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Здоровье28 января 2022 10:11

В Мурманской области зафиксировали новый максимум по числу заболевших коронавирусом

За одни сутки заразились 577 человек
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пятый день подряд в Мурманской области обновляется антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Если 28 января их было 501 человек - это максимум с начала пандемии, то 29 января уже 577.

К счастью, такими огромными темпами не растет число умерших из-за осложнений от COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки умерли 6 человек.

Напомним: из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Мурманской области вводятся новые ограничения.

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