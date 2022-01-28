В Мурманской области прошли учения отдельной мотострелковой бригады

В районе Алакуртти прошли занятия по боевой подготовке с подразделениями арктической отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Фото: пресс-служба Северного флота

В районе Алакуртти прошли занятия по боевой подготовке с подразделениями арктической отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Отрабатывались учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера.

- В рамках учений мотострелки и наводчики боевых машин использовали гранатометы АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки СВД и вооружения боевых машин для стрельбы по мишеням. Помимо этого на полигоне механики-водители гусеничной техники отработали навыки вождения и преодоления противотанкового рва, колейного моста и миновзрывных заграждений, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отрабатывались учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера. Фото: пресс-служба Северного флота

Тренировки ведутся для подготовки арктических подразделений Северного флота к ведению боевых действий, в условиях Крайнего Севера и Арктики: низкой температуре воздуха, глубоком снежном покрове и сильном ветре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru