В Мурманской области сотрудник полиции попал под уголовное дело за взятку в 1,2 миллиона рублей

Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника группы комплексного анализа административной практики, организации методического обеспечения УМВД России по Мурманской области. Сотрудник полиции, помимо прочего, занимался выявлением и пресечением нарушений в сфере незаконного оборота контрафактной и алкогольной продукции.

Полицейский подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ, то есть в получении взятки в особо крупном размере за общее покровительство.

- По версии следствия, с апреля 2019 по январь 2022 года мужчина ежемесячно получал от жителя Мурманска незаконное вознаграждение. Всего он обогатился на 1 270 000 рублей. За эти деньги правоохранитель покрывал деятельность мурманчанина, который незаконно занимался продажей алкоголя в Мурманске и Коле, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Преступную деятельность полицейского выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ вместе с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области. Если вина стража порядка подтвердится, его уволят из органов внутренних дел и он понесет наказание.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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