В Мурманской области зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область четвертый день подряд бьет рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. По данным на 28 января, в регионе зафиксирован 501 новый случай заражения опасной инфекцией. Это почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Всего с начала пандемии ковид подхватили 96 957 северян. Умерли 2 914 человек (+7 за сутки).

Напомним: в Мурманской области 103 класса перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Планируется, что школы будут на удаленке одну-две недели.

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